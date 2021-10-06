В аннексированном Крыму до конца 2021 года проведут бурение 36 скважин на четырех водозаборах в рамках комплексного плана по обеспечению водоснабжения.

Об этом сообщило так называемое «правительство» Крыма, пишет Корреспондент.

— В 2021 году запланировано бурение 36 скважин на Ивановском, Чеботарском, Николаевском и Бештерек-Зуйском водозаборах. В настоящий момент в работе 22 скважины, прокачка воды достигнет дебета 51,5 тыс. кубических метров в сутки, — сказал «председатель правительства» Крыма Юрий Гоцанюк.

По его словам, также ведутся работы по снижению потерь воды на 14 объектах Симферополя.

— В результате проведения этих мероприятий удастся снизить водопотери до 16,8 тыс. кубометров в сутки, — утверждает крымский «премьер».

Напомним, в феврале этого года в оккупированном Крыму из-за катастрофического снижения запасов воды в Балановском водохранилище расконсервированы скважины с водой повышенной жесткости.