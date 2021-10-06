Евгений Мецгер, которого отстранили от должности главы государственного «Укрэксимбанка» после нападения на журналистов программы «Схемы», извинился перед ними, а также перед всеми журналистами Украины и своими коллегами.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице банка в Facebook.

— События, которые произошли в моем рабочем кабинете 4 октября 2021 года и были впоследствии опубликованы изданием Схемы, с моей стороны недопустимы и стали шоком не только для общественности и журналистского сообщества, но и для меня. Я по природе уравновешенный человек и никогда не думал, что мгновенная эмоциональная вспышка может перерасти в лавину импульсивных и непоправимым действий и решений. Стресс и нагрузка этому не оправдание, — заявил Евгений Мецгер.

Он добавил, что извинился перед журналистами программы «Схемы» Кириллом Овсяным и Александром Мазуром в форме письма, а также извиняется перед всеми журналистами Украины и своими коллегами за ущерб имиджу банка.

— Повторюсь, я не имел права на ту вспышку, она вызывает самое большое отвращение и стыд именно у меня, — написал Евгений Мецгер.

Напомним, на журналистов программы «Схемы» совершили нападение в государственном «Укрэксимбанке» во время записи интервью с главой правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете.