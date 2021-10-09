Компания Facebook сообщила об устранении неполадок, которые произошли в сервисах компании накануне вечером.

Об этом говорится в сообщении компании в Twiter.

— Мы приносим извинения, если вы не могли получить доступ к нашим сервисам последние пару часов. <...> Мы устранили проблему. Спасибо еще раз за терпение на этой неделе,— говорится в сообщении компании.

По информации Downdetector, пользователи перестали сталкиваться с проблемами при работе с Facebook, Instagram и WhatsApp.

Прошлый массовый сбой произошел 4 октября.

Напомним, 4 октября, произошел глобальный сбой в работе веб-сервисов по всему миру. Среди пострадавших оказались социальные сети Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, а также мессенджеры WhatsApp, Facebook Messenger и Telegram.

Как сообщалось, из-за масштабного сбоя стоимость акций Facebook к моменту закрытия торгов упала на 4,89% по сравнению со временем их начала. Сам Цукерберг лишился более чем 6 млрд долларов.