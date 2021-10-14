В Одессу отправили специальную комиссию из-за происшествия, связанного с кораблем «Балта», который тонул возле острова Змеиный.

Об этом сообщается в Telegram-канале «Легетимный life».

Напомним, что в среду, 13 октябр,военный корабль ВМС ВС Украины в результате ухудшения погоды получил повреждения во время выполнения задач в Черном море. Была проведена спасательная операция.

В четверг, 14 октября, стало известно, что военный корабль «Балта» с повреждениями буксируют к Одессе, так как возле острова Змеиного пришвартоваться не удалось.

В одном из Telegram-каналов сообщили, что в Одессу отправили специальную комиссию, которая изучит произошедшую ситуацию.