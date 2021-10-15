Судно украинского флота «Балта», потерпевшее бедствие у острова Змеиного, отбуксовали в Одессу.

Об этом отчитался пресс-центр ВМС ВСУ.

В командовании заявляют, что судно не утонуло лишь благодаря последнему ремонту.

— Благодаря умелым и оперативным действиям экипажа последствия аварийной ситуации удалось локализовать и не допустить дальнейшего затопления отсеков корабля. Профессиональная подготовка личного состава сыграла главную роль в борьбе за живучесть корабля, — сказано в сообщении.

Корабль намереваются вернуть в строй в кратчайшое время, чтобы он смог функционировать в составе ВМС.

При этом, «Думская» пишет, что ГБР открыло уголовное производство по части 3 ст. 425 Уголовного Кодекса Украины — «недобросовестное отношение к военной службе, причинившее тяжкие последствия и совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения».

Как сообщалось, военный корабль «Балта» с повреждениями буксируют к Одессе, так как возле острова Змеиного пришвартоваться не удалось.

Напомним, военный корабль ВМС ВС Украины в результате ухудшения погоды получил повреждения во время выполнения задач в Черном море.