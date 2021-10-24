В корабле «Вера Су» c грузом мочевины, который сел на мель у берегов Болгарии, образовалась новая брешь, через которую в воды Черного моря могут просочиться тонны карбамида.

Об этом пишет Dnevnik.

Если хорошая погода сохранится, операция по изъятию удобрений может быть завершена к завтрашнему утру.

Между тем в Министерстве окружающей среды и водных ресурсов Болгарии сообщили, что проанализированные результаты тестирования проб воды от 20 и 21 октября, взятых из двух точек, которые показали снижения уровня загрязнения.

Однако показатели концентрации аммонийного азота, нитратного азота и нитритного азота по-прежнему превышают допустимую норму в три раза.

Напомним, возле Болгарии началась разгрузка застрявшего грузового судна, перевозившего азотные удобрения.

Из-за плохой погоды разгрузка приняла плохой оборот, а водолазы не сумели достать опасный груз.