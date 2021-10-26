Дэйв Холлс, передавший Алеку Болдуину пистолет, убивший оператора фильма «Ржавчина» Галину Хатчинс, был уволен два года назад съемочной группой другого фильма после того, как получил ранение при обращении с огнестрельным оружием.

Об этом сообщает Dnevnik со ссылкой на компанию, продюсировавшую фильм 2019 года «Путь свободы».

Дэйв Холлс был в том же положении, когда на съемочной площадке «неожиданно раздался выстрел» и член съемочной группы был ранен. Пришлось остановить работы, вывести пострадавшего от дежурного врача и отвезти за медицинской помощью, пояснили в Rocket Soul Studios.

Звукорежиссер вернулся через несколько дней, но Холлса немедленно отстранили от съемочного процесса, а затем уволили в тот же день с четкими объяснениями. Инцидент был зарегистрирован с сообщением, направленным в правоохранительные органы.

— Дэйв очень сожалел о случившемся и понимал причины прекращения отношений с ним. Для продолжения съемок были наняты новый помощник режиссера и оружейник, — добавили в Rocket Soul Studios.

Ранее сообщалось, Болдуин сделал роковой выстрел, убивший украинскую операторку, во время репетиции.

Напомним, американский актер Алек Болдуин выстрелил из реквизита во время съемок, убив украинскую женщину-оператора Галину Хатчинс и ранив режиссера Джоэла Соуза.