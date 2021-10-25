Джоел Соуза, который был режиссером вестерна Rust, во время сьемок которого погибла женщина-оператор из Украины Галина Хатчинс, заявил, что Болдуин сделал роковой выстрел во время репетиции.

Об этом информирует УНН, ссылаясь на CNN.

Режиссер утверждает, что Алек находился возле здания церкви и тренировался с револьвером, пытаясь провернуть сложный трюк. В один из моментов он смотрел через плечо на Хатчинc, когда прозвучал звук выстрела, а операторка схватилась за живот.

Коллега Хатчин Рид Рассел в разговоре со следователями вспомнил, что она жаловалась на отнимающиеся ноги.

Джоел Соуза также добавил, что слышал на съемочной площадке сигнал о незаряженном оружии, однако лично ничего проверять не стал.

Напомним, американский актер Алек Болдуин выстрелил из реквизита во время съемок, убив украинскую женщину-оператора Галину Хатчинс и ранив режиссера Джоэла Соуза.