Джоел Соуза, который был режиссером вестерна Rust, во время сьемок которого погибла женщина-оператор из Украины Галина Хатчинс, заявил, что Болдуин сделал роковой выстрел во время репетиции.
Об этом информирует УНН, ссылаясь на CNN.
Режиссер утверждает, что Алек находился возле здания церкви и тренировался с револьвером, пытаясь провернуть сложный трюк. В один из моментов он смотрел через плечо на Хатчинc, когда прозвучал звук выстрела, а операторка схватилась за живот.
Коллега Хатчин Рид Рассел в разговоре со следователями вспомнил, что она жаловалась на отнимающиеся ноги.
Джоел Соуза также добавил, что слышал на съемочной площадке сигнал о незаряженном оружии, однако лично ничего проверять не стал.
Напомним, американский актер Алек Болдуин выстрелил из реквизита во время съемок, убив украинскую женщину-оператора Галину Хатчинс и ранив режиссера Джоэла Соуза.
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Джоел Соуза, который был режиссером вестерна Rust, во время сьемок которого погибла женщина-оператор из Украины Галина Хатчинс, заявил, что Болдуин сделал роковой выстрел во время репетиции.
Об этом информирует УНН, ссылаясь на CNN.
Режиссер утверждает, что Алек находился возле здания церкви и тренировался с револьвером, пытаясь провернуть сложный трюк. В один из моментов он смотрел через плечо на Хатчинc, когда прозвучал звук выстрела, а операторка схватилась за живот.
Коллега Хатчин Рид Рассел в разговоре со следователями вспомнил, что она жаловалась на отнимающиеся ноги.
Джоел Соуза также добавил, что слышал на съемочной площадке сигнал о незаряженном оружии, однако лично ничего проверять не стал.
Напомним, американский актер Алек Болдуин выстрелил из реквизита во время съемок, убив украинскую женщину-оператора Галину Хатчинс и ранив режиссера Джоэла Соуза.