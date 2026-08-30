В двух микрорайонах Николаева возможны отключения света из-за аварии

Последствия удара по Николаеву 29 августа. Фото: НикВести

В воскресенье, 30 августа, в микрорайонах Лиски и Намыв возможны отключения электроэнергии из-за неотложных восстановительных работ.

Об этом сообщает «Николаевооблэнерго».

Отмечается, что специалисты проводят срочные ремонтные работы из-за аварийной ситуации, возникшей в электросетях.

Реклама

Жителей Лисок и Намыва призывают заранее зарядить свои гаджеты и портативные зарядные устройства.

«Мы делаем все, что от нас зависит, чтобы вы как можно быстрее остались со светом», — подчеркнули в облэнерго.

Остальных жителей города и области энергетики в очередной раз призывают экономно расходовать электроэнергию.

Напомним, за прошедшие сутки, 29 августа, российские войска атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками типа Shahed и крылатыми ракетами «Бандероль». В Николаевском районе под ударом оказалось предприятие пищевой промышленности.