 В двух микрорайонах Николаева возможны отключения света из-за аварии

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Главная Новости Общество 12:08, 30 августа, 2026

В двух микрорайонах Николаева возможны отключения света из-за аварии

Наслідки удару по Миколаєву 29 серпня. Фото: НикВестиПоследствия удара по Николаеву 29 августа. Фото: НикВести

В воскресенье, 30 августа, в микрорайонах Лиски и Намыв возможны отключения электроэнергии из-за неотложных восстановительных работ.

Об этом сообщает «Николаевооблэнерго».

Отмечается, что специалисты проводят срочные ремонтные работы из-за аварийной ситуации, возникшей в электросетях.

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Жителей Лисок и Намыва призывают заранее зарядить свои гаджеты и портативные зарядные устройства.

«Мы делаем все, что от нас зависит, чтобы вы как можно быстрее остались со светом», — подчеркнули в облэнерго.

Остальных жителей города и области энергетики в очередной раз призывают экономно расходовать электроэнергию.

Напомним, за прошедшие сутки, 29 августа, российские войска атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками типа Shahed и крылатыми ракетами «Бандероль». В Николаевском районе под ударом оказалось предприятие пищевой промышленности.

Автор
Алиса Меликадамян
Алиса Меликадамян
Выпускающий редактор, репортер
Выпускающая редакторка и репортерка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется прежде всего на судебной тематике, освещении судебных процессов, политики, видео- и фоторепортажей, интервью, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение «Восстановление Украины: путь к единству» в 2024 году.

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