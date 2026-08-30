В двух микрорайонах Николаева возможны отключения света из-за аварии
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- Алиса МеликадамянВыпускающий редактор, репортер
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В воскресенье, 30 августа, в микрорайонах Лиски и Намыв возможны отключения электроэнергии из-за неотложных восстановительных работ.
Об этом сообщает «Николаевооблэнерго».
Отмечается, что специалисты проводят срочные ремонтные работы из-за аварийной ситуации, возникшей в электросетях.
Жителей Лисок и Намыва призывают заранее зарядить свои гаджеты и портативные зарядные устройства.
«Мы делаем все, что от нас зависит, чтобы вы как можно быстрее остались со светом», — подчеркнули в облэнерго.
Остальных жителей города и области энергетики в очередной раз призывают экономно расходовать электроэнергию.
Напомним, за прошедшие сутки, 29 августа, российские войска атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками типа Shahed и крылатыми ракетами «Бандероль». В Николаевском районе под ударом оказалось предприятие пищевой промышленности.
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