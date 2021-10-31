Народный депутат Анна Скороход заявила, что нардепа Антона Полякова убили.

Об этом она сказала в эфире «Украина 24», пишет Новое время.

— Антона Полякова убили. Никто почему-то на сегодняшний момент не объясняет борозду на шее от удушья, которая у него была. Я ее лично видела в тот день, когда я приехала в морг в Киеве. Я ее лично видела в Чернигове. Почему-то здесь нам полиция не дает никаких объяснений, — сказала Анна Скороход.

По ее словам, Антон Поляков никогда не принимал наркотики.

— Антон даже таблетки от головной боли не принимал, а говорить про дешевый уличный наркотик — это просто смешно, придумали бы уже историю получше, — сказала Анна Скороход.

Анна Скороход заявила, что она и Поляков были в разводе со своими предыдущими партнерами.

Напомним, первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин ранее рассказал, что в организме умершего народного депутата Антона Полякова кроме метадона и алкоголя нашли димедрол, который усиливает действие наркотиков.

В полиции рассматривают две версии смерти Антона Полякова — хроническое заболевание и отравление неизвестным веществом.