В Тернопольской области в селе Толстое возле свалки нашли новорожденного мальчика с воспалением легких.
Об этом пишет «Суспільне».
Сейчас он лежит в реанимации, без угрозы для жизни.
— Ребенок находится в микроклимате кувеза, пока его не кормят, потому что есть пищевой стресс. Он получает всю суточную потребность через вены, — рассказала заведующая отделением интенсивной терапии новорожденных Тернопольской областной детской больницы Людмила Луговая.
Полиция заинтересовалась делом и проводит проверку по факту преступления по признакам части 2 статьи 135 УК Украины.
Напомним, жительница Николаева родила ребенка и оставила его в ванной — младенец умер.
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В Тернопольской области в селе Толстое возле свалки нашли новорожденного мальчика с воспалением легких.
Об этом пишет «Суспільне».
Сейчас он лежит в реанимации, без угрозы для жизни.
— Ребенок находится в микроклимате кувеза, пока его не кормят, потому что есть пищевой стресс. Он получает всю суточную потребность через вены, — рассказала заведующая отделением интенсивной терапии новорожденных Тернопольской областной детской больницы Людмила Луговая.
Полиция заинтересовалась делом и проводит проверку по факту преступления по признакам части 2 статьи 135 УК Украины.
Напомним, жительница Николаева родила ребенка и оставила его в ванной — младенец умер.