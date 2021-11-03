В Тернопольской области в селе Толстое возле свалки нашли новорожденного мальчика с воспалением легких.

Об этом пишет «Суспільне».

Сейчас он лежит в реанимации, без угрозы для жизни.

— Ребенок находится в микроклимате кувеза, пока его не кормят, потому что есть пищевой стресс. Он получает всю суточную потребность через вены, — рассказала заведующая отделением интенсивной терапии новорожденных Тернопольской областной детской больницы Людмила Луговая.

Полиция заинтересовалась делом и проводит проверку по факту преступления по признакам части 2 статьи 135 УК Украины.

Напомним, жительница Николаева родила ребенка и оставила его в ванной — младенец умер.