В Виннице гражданин РФ залез на здание и сорвал флаг Украины, после чего принялся убегать от охраны, но попал в руки полицейских.

Об этом информирует региональная полиция.

Сообщается, что мужчина пошел на хулиганство ради пари.

— 35-летний злоумышленник, оказавшийся гражданином России, находился в состоянии опьянения. Предварительно установлено, что около пяти часов утра, находясь возле ТРЦ вместе со знакомыми, он взобрался на здание и с флагштока снял флаг, который в дальнейшем выбросил, когда убегал от охранников, — уточнили у правоохранителей.

Злоумышленника отвезли отвезли в отделение, где он признался, что посетил область, чтобы проведать родных.

Начато уголовное дело по статье о хулиганстве (часть 1 статьи 296 УК Украины). Россиянину грозит штраф от 17 тысяч грн до 34 тысяч гривен или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, в Каменском Днепропетровской области ученица одной из местных школ на камеру зажгла украинский символ.