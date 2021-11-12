Под белорусским Гродно разбились российские десантники. При приземлении не выжили офицер и «срочник».
Об этом информирует проект бывших белорусских силовиков BYPOL.
Сообщается, что при прыжке из самолета, парашюты двух десантников спутались, и купол одного из них закрылся.
Как итог, офицер и солдат срочной службы упали с большой высоты и погибли.
Министерство обороны Беларуси заявляло, что совместные с российской армией маневры это «проверка одного из компонентов сил реагирования Союзного государства, которая проводится в связи с наращиванием военной деятельности вблизи госграницы».
Напомним, Александр Лукашенко начал угрожать Евросоюзу ядерной мощью Путина.
Ранее он заявлял о единой с РФ армии.
Под белорусским Гродно разбились российские десантники. При приземлении не выжили офицер и «срочник».
Об этом информирует проект бывших белорусских силовиков BYPOL.
Сообщается, что при прыжке из самолета, парашюты двух десантников спутались, и купол одного из них закрылся.
Как итог, офицер и солдат срочной службы упали с большой высоты и погибли.
Министерство обороны Беларуси заявляло, что совместные с российской армией маневры это «проверка одного из компонентов сил реагирования Союзного государства, которая проводится в связи с наращиванием военной деятельности вблизи госграницы».
Напомним, Александр Лукашенко начал угрожать Евросоюзу ядерной мощью Путина.
Ранее он заявлял о единой с РФ армии.