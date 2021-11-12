Под белорусским Гродно разбились российские десантники. При приземлении не выжили офицер и «срочник».

Об этом информирует проект бывших белорусских силовиков BYPOL.

Сообщается, что при прыжке из самолета, парашюты двух десантников спутались, и купол одного из них закрылся.

Как итог, офицер и солдат срочной службы упали с большой высоты и погибли.

Министерство обороны Беларуси заявляло, что совместные с российской армией маневры это «проверка одного из компонентов сил реагирования Союзного государства, которая проводится в связи с наращиванием военной деятельности вблизи госграницы».

Напомним, Александр Лукашенко начал угрожать Евросоюзу ядерной мощью Путина.

Ранее он заявлял о единой с РФ армии.