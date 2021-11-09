Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросов про мигрантов, штурмующих польскую границу, начал угрожать Евросоюзу ядерной мощью Путина.

Об этом он заявил в интервью росжурналу «Национальная оборона».

По мнению Лукашенко, Россия готова применить ядерное оружие за него.

— Мы знаем, что если, не дай бог, мы допустим какую-то ошибку, если мы оступимся, то это сразу же вовлечет в этот водоворот Россию. А это крупнейшая ядерная держава, — выступил непризнанный глава государства.

Как сообщалось, за ночь белорусские силовики, подгоняя автоматами, загнали сотни мигрантов на литовскую границу.

Напомним, экс-посол Польши в России Катажина Пельчинская-Наленч считает, что Лукашенко своим шантажом Варшавы мигрантами не сможет добиться желаемого. Пик многомесячного лукашенковского мигрантского шантажа балтийских стран и Польши пришелся на вчерашний день.



