Бывшему министру энергетики и угольной промышленности Владимиру Демчишину следователи СБУ и ГБР вручили подозрение.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

— Подозрение объявлено по статье ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, — содействие террористической группе или террористической организации, — сообщает пресс-служба.

Владимир Демчишин работал в правительстве Арсения Яценюка с 2014 по 2016 годы. Сейчас он скрывается за границей. В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 278 УПК, сообщение о подозрении было отправлено на последний известный адрес его местожительства.

По данным следствия, Владимир Демчишин во время пребывания на должности издал ряд приказов, которыми назначил на должности в государственных предприятиях, находящихся на временно оккупированных Россией территориях, представителей террористических организаций «Л/ДНР».

Также он превышал свои служебные полномочия, потому что заставил руководителей нескольких энергетических компаний в стране заключить договоры с людьми, к назначению которых был причастен. Соглашения касались поставок угля на сумму 3 млрд грн. Это привело к тому, что в распоряжении пророссийских террористов на Донбассе оказалось более 200 млн грн.

Следствием противоправных действий Владимира Демчишина стало возникновение и закрепление так называемых террористических организаций «Л/ДНР» на оккупированной Россией части Донбасса. Вдобавок это привело к уменьшению финансовой нагрузки страны-агрессора по материальному обеспечению «Л/ДНР», отмечают в СБУ.

Сейчас следователи ГБР продолжают проводить расследование по делу, которое касается незаконной поставки угля из оккупированных территорий на сумму 1,5 миллиарда гривен.

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