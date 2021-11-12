Начальница отдела Главного управления Госгеокадастра в Николаевской области требовала от местного жителя 100 тысяч гривен взятки.

Как сообщили в полиции, за эту сумму женщина обещала решить земельные вопросы, а именно разделить на паи земельный участок сельскохозяйственного назначения, присвоить кадастровые номера и внесение сведения в государственный реестр.

Женщину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения средств, изъятых правоохранителями в четверг, 11 ноября. Решается вопрос сообщения ей подозрения по части 3 статьи 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом).

Напомним, что в Николаевской области полицейские разоблачили главу ОТГ на взятке за выдачу документов. Чиновник требовал у фермера 20 тысяч гривен.