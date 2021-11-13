Правление «Укрэксимбанка» на внеочередном заседании уволило Игоря Тельбизова и Олега Осипова, фигурантов дела о нападении на журналистов «Схем».

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Набсовет банка 12 ноября провел внеочередное заседание и решил обратиться к правлению по поводу увольнения Тельбизова и Осипова.

— Члены наблюдательного совета констатировали, что своими действиями Тельбизов И.Г. и Осипов О.Л. доказали, что не способны должным образом исполнять свои обязанности, предусмотренные их должностной инструкцией в результате, среди прочего, непонимания требований и положений кодекса этики и корпоративных ценностей банка, — сказано в сообщении.

Правление «Укрэксимбанка» рассмотрело рекомендацию набсовета и единогласно проголосовало за увольнение сотрудников на основании того, что они «не соответствуют занимаемой должности и исполняемой работе».

Ранее Радио Свобода сообщило, что директора департамента банковской безопасности Укрэксимбанка Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности банка Олега Осипова восстановили в должностях 9 ноября, после завершения внутреннего расследования.

Нардеп Гео Лерос опубликовал видео, на котором восстановленного в должности участника нападения на журналистов программы «Схемы» в «Укрэксимбанке» Игоря Тельбизова встречали овациями.