В конце октября в Одесском порту Рени боцман сухогруза Right Step упал в Дунай, тело мужчины обнаружили в Румынии спустя более двух недель.

Об этом сообщает УНИАН.

— По моим данным, моряк, пропавший с судна Right Step в Рени, найден румынскими правоохранителями в районе города Тулча. К сожалению, вернется в Украину он уже в цинке, — сообщил морской юрист Николай Гольбин, сославшись на источник информации в Румынии.

Он пояснил, что в Дунае очень сильное течение, которое и стало причиной того, что сотрудники ГСЧС не нашли тело на территории Украины. По данным Николая Гольбина, моряк, 1965 года рождения — одессит. О случившемся уже уведомлены украинские дипломаты.

Известно, что инцидент произошел 28 октября на 20 причале на сухогрузе Right Step в Одесской области.

Напомним, на пляже курорта Голем в Албании нашли тело человека. Погибшим оказался 66-летний украинец.