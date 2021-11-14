В течение 13 ноября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, еще один обстрел из минометов калибра 120 мм произошел сегодня ночью.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

— В направлении Троицкого враг совершил обстрел из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В районе населенного пункта Чермалик противник привлек беспилотный летательный аппарат, с помощью которого сбросил выстрел ВОГ-17, а возле населенного пункта Гнутове позиции станковых противотанковых гранатометов, — говорится в сообщении.

Неспокойно было и возле Екатериновки, что на Луганщине. Здесь оккупанты дважды вели огонь, применяя минометы калибра 120 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

— В сторону Золотого-4 вражеские войска совершили обстрел из минометов калибра 82 мм. Вблизи Старогнатовки противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние здоровья - удовлетворительное, — сообщили военные.

На 7 часов утра, 14 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

— В направлении Невельского оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм. В результате обстрела водитель-санитар получил ранения. Повреждены два санитарных автомобиля. Воину оказана домедицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — тяжелое, — отметили в штабе ООС.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить огневую активность.

Напомним, 12 ноября, в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе погибли двое бойцов 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, базирующейся в Николаеве.