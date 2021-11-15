19-летний житель Луцка купил в интернете за 4 тысячи гривен права, а потом пожаловался в полицию, что они не «подтягиваются» в приложении «Дія».

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Волынской области.

13 ноября, около 16 часов, патрульные получили сообщение о мошенничестве. Заявитель позвонил по телефону на линию 102 и сообщил, что через интернет заказал удостоверение водителя категории А, предварительно перечислив средства в сумме 1 тысяча гривен. Затем «документ» он забрал в отделении почты и оплатил еще 3 тысячи гривен.

Его удивил тот факт, что «документ» отсутствует в приложении «Дія».

Инспекторы прибыли на место происшествия и обнаружили у 19-летнего заявителя водительское удостоверение с признаками подделки документа.

Для установления всех событий происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Луцкого районного управления полиции.

По данному факту следователями открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины.

Напомним, правоохранители с начала 2021 года открыли уже почти 1200 уголовных производств по факту подделки COVID-документов.