За прошедшие сутки, 15 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Недалеко от Золотого-4 оккупанты обстреляли украинские позиции из станковых противотанковых и подствольных гранатометов.

В районе Светлодарска враг открывал огонь из гранатометов различных систем.

Возле Новозвановки российские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Возле Талаковки вражеские войска произвели обстрел из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении Попасной противник дважды открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

По состоянию на 7 часов утра 16 ноября нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, в Донецкой области возле поселка Невельское подорвались две машины украинских медиков. Первый санитарный автомобиль наехал на взрывное устройство, спешивший ему на помощь транспорт также наткнулся на мину.