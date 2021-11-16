За прошедшие сутки, 15 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
Недалеко от Золотого-4 оккупанты обстреляли украинские позиции из станковых противотанковых и подствольных гранатометов.
В районе Светлодарска враг открывал огонь из гранатометов различных систем.
Возле Новозвановки российские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Возле Талаковки вражеские войска произвели обстрел из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В направлении Попасной противник дважды открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
По состоянию на 7 часов утра 16 ноября нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Напомним, в Донецкой области возле поселка Невельское подорвались две машины украинских медиков. Первый санитарный автомобиль наехал на взрывное устройство, спешивший ему на помощь транспорт также наткнулся на мину.
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"Вчасні" перевірки, самогубство місцевого самоврядування, "блогери" із ЦРУ та Порошенко звідусільСтанислав Мартиросов
За прошедшие сутки, 15 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
Недалеко от Золотого-4 оккупанты обстреляли украинские позиции из станковых противотанковых и подствольных гранатометов.
В районе Светлодарска враг открывал огонь из гранатометов различных систем.
Возле Новозвановки российские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Возле Талаковки вражеские войска произвели обстрел из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В направлении Попасной противник дважды открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
По состоянию на 7 часов утра 16 ноября нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Напомним, в Донецкой области возле поселка Невельское подорвались две машины украинских медиков. Первый санитарный автомобиль наехал на взрывное устройство, спешивший ему на помощь транспорт также наткнулся на мину.