В Донецкой области возле поселка Невельское подорвались две машины украинских медиков. Первый санитарный автомобиль наехал на взрывное устройство, спешивший ему на помощь транспорт также наткнулся на мину.

Об этом информирует ostrovok.lg.ua.

Трагический инцидент произошел в районе, на котором располагается 54-я отдельная механизированная бригада. Взрывы шли последовательно. Первым взорвался санавтомобиль, водителя ранило осколками.

После этого сдетонировал второй: боец за рулем погиб, а командир медицинского взвода получил тяжелые ранения.

Предварительно, оба транспорта напоролись на мины.

Как сообщалось, на выходных попрощались с погибшими военными десантниками — подполковником Русланом Прусовым и мастер-сержантом Вадимом Федосеевым. Они погибли в зоне ООС из-за подрыва на противотанковой мине.