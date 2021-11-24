Аист Робинзон, который ослеп после сильного града и не смог улететь из национального парка «Тузловские лиманы», отравился фермерскими пестицидами.

Об этом пишет «Думская» со ссылкой на заместителя директора эко-парка Ивана Руссева.

Птицу нашли уже мертвой, экологи не нашли на ее теле явных ран или следов укусов, а значит она, вероятно, погибла от употребления зерна, обработанного ядами против грызунов. Тяжелые пестициды любят использовать фермеры по соседству.

В прошлом году Робинзон лишился зрения и не мог вылететь в теплые края. В течении последнего года он стал приятелем для работников парка, и даже вновь поднимался в возух, летая вдоль Черного моря.

Как сообщалось, в январе текущего года правоохранители начали расследование факта вымирания краснокнижных журавлей в заповеднике «Аскания-Нова».

Ранее на Херсонщине полицейские объявили подозрение агроному сельскохозяйственного предприятия в причастности к гибели птиц из Красной книги на территории биосферного заповедника «Аскания-Нова».

Напомним, в биосферном заповеднике Аскания-Нова из-за отравления зерном умерли умерли около 200 краснокнижных серых журавлей.

Еще 10 января сообщалось почти о 200 погибших журавлях. Сначала работники «Аскания-Нова» подумали, что журавли заразились птичьим гриппом, вспышку которого зафиксировали в соседнем районе, однако экспертиза выяснила, что это не птичий грипп.

Позже ученые обнаружили сельскохозяйственные угодья в буферной зоне заповедника, где было рассыпано отравленное зерно пшеницы — таким образом аграрии борются с грызунами.

По словам Виктора Гавриленко, речь идет о препарате пролонгированного действия: птицы не погибают сразу, а умирают через 3-5 дней, в течение которых хрипят и харкают кровью. Также он подчеркнул, что работник, который разбросал отравленное зерно, документов на использование химикатов не имел.

В марте также стало известно о погибших птицах в заповеднике.