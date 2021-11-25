В вечернее время суток, 18 ноября, в Виннице член организации «Дорожный контроль» на Mercedes сбил женщину на велосипеде. Пострадавшая так и не оправилось от полученных травм и умерла в больнице через 5 дней.

Об этом информирует канал «2+2».

Водителем Mercedes оказался 30-летний Роман Шиманский, который состоял в «Дорожном контроле». Винничанку с черепно-мозговой травмой отвезли в больницу, где она скончалась 23 ноября.

На месте аварии Шиманский отказался сдать тест на алкогольное опьянение, активиста забрали в наркодиспансер, где у него взяли пробу крови, которая показала, что он принял алкоголя в 10 раз больше нормы (2 промилле).

Члену Дорожного контроля объявили подозрение по части 3 статьи 286-1 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшего). Наказание по данной статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, с начала 2021 года самое большое количество смертельных дорожно-транспортных происшествий зафиксировано в Днепропетровской области.