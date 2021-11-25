В одесском трамвае №10 молодая пассажирка поконфликтовала с пенсионером, достала перцовый баллон и разбрызгала его в салоне травмая, переполненного людьми.

Об передают «Новини.Live».

Издание пишет, что одна из пассажирок трамвая громко разговаривала по телефону. Это не понравилось пожилому мужчине, он начал обзывать девушку и плеваться. В ответ она вытащила баллончик с перцовым газом и разбрызгала внутри транспорта.

Газ задел не только ее обидчиков, но и остальных людей, которые ехали в электротранспорте в утреннюю перевозку. Как итог, владелицу баллона едва не избили толпой.

Ранее сообщалось, в поселке Маневичи Волынской области школьник распылил газовый баллончик в помещении класса, отравление заработали 15 учеников.