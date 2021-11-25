На въезде в Харьков произошло масштабное ДТП с участием двух грузовиков и трех легковых автомобилей. Полиция выясняет обстоятельства.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.
Сообщение об аварии поступило в 18:25.
По предварительным данным в ДТП попали три легковых автомобиля и два грузовика, один из которых раздавил такси.
Есть погибшие, однако их количество пока неизвестно.
На месте работают сотрудники следственно-оперативной группы и спасатели.
Ранее сообщалось, что с начала 2021 года самое большое количество смертельных дорожно-транспортных происшествий зафиксировано в Днепропетровской области.
На въезде в Харьков произошло масштабное ДТП с участием двух грузовиков и трех легковых автомобилей. Полиция выясняет обстоятельства.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.
Сообщение об аварии поступило в 18:25.
По предварительным данным в ДТП попали три легковых автомобиля и два грузовика, один из которых раздавил такси.
Есть погибшие, однако их количество пока неизвестно.
На месте работают сотрудники следственно-оперативной группы и спасатели.
Ранее сообщалось, что с начала 2021 года самое большое количество смертельных дорожно-транспортных происшествий зафиксировано в Днепропетровской области.