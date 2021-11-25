На въезде в Харьков произошло масштабное ДТП с участием двух грузовиков и трех легковых автомобилей. Полиция выясняет обстоятельства.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Сообщение об аварии поступило в 18:25.

По предварительным данным в ДТП попали три легковых автомобиля и два грузовика, один из которых раздавил такси.

Есть погибшие, однако их количество пока неизвестно.

На месте работают сотрудники следственно-оперативной группы и спасатели.

Ранее сообщалось, что с начала 2021 года самое большое количество смертельных дорожно-транспортных происшествий зафиксировано в Днепропетровской области.