За минувшие сутки, 30 ноября, в районе проведения ООС боевики Российской Федерации четыре раза открывали огонь по позициям украинских защитников. В результате обстрелов никто не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В частности, два нарушения «тишины» были из запрещенного минскими договоренностями вооружения.

В направлении Нью-Йорка враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Южного противник стрелял дважды, используя минометы калибра 82 мм, станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В сторону Шумов российские наемники вели огонь из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

По состоянию на 7:00, 1 декабря, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что Россия перебросила к границам Украины 10 тысяч военных для учений.