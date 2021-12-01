В Соединенных Штатах 15-летний парень застрелил из полуавтоматической винтовки трех других студентов и ранил еще семь студентов и преподавателя.

Об этом сообщает «Укринформ».

Инцидент произошел в колледже в американском городе Оксфорд, штат Мичиган, недалеко от Детройта. Стрелка уже арестовала полиция. О его мотивах пока ничего не известно.

Были убиты 16-летний парень и две девушки 14 и 17 лет. Из восьми раненых двое находятся в госпитале в критическом состоянии, это — 14-летние парень и девушка, еще шесть человек в стабильном состоянии.

— Все продолжалось пять минут, — сообщил журналистам полицейский Майкл МакКейб.

Он добавил, что подозреваемый является учеником колледжа. Полиция считает, что он действовал самостоятельно.

Напомним,в сентябре в Полтаве на территории одного из средних учебных заведений из арбалета были ранены два учителя. Их подстрелила бывшая ученица школы. Правоохранители расследуют дело как покушение на умышленное убийство.