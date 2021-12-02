В Кривом Роге ГАЗ снес с разделительной полосы женщину и ребенка, они попали под грузовик DAF, а виновник ДТП скрылся с аварии, но его задержали полицейские.

Об этом сообщили в региональном управлении Нацполиции.

33-летняя женщина держала ребенка на разделительной полосе трассы — в них врезался ГАЗ. Пострадавших откинуло на встречную полосу, где они попали под фуру. Состояние семьи не уточняется, их передали медикам.

Водителя 1976 года задержали после того как он ушел с места аварии. Ему грозит до восьми лет тюрьмы по части 2 статьи 286 УКУ.

Напомним, что днем 27 ноября на автодороге «Одесса – Николаев» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех большегрузов с полуприцепами. В результате аварии собралась 15-километровая пробка, вдоль которой стояли более 400 большегрузов. Позже стало известно, что в аварии погиб как минимум один человек, еще одного госпитализировали.