В четверг, 2 декабря, в Николаеве методом подрыва демонтировали железобетонную трубу №10 Областного коммунального предприятия (ОКП) «Николаевоблтеплоэнерго».

Видео размещено в Telegram-канале и YouTube-канале НикВести. Напомним, что подрыв на территории завода «Океан» по площади Заводской, 1к проводило специализированное предприятие «БВР Укрвибухсервіс».

Демонтаж произвели методом «обрушения в заданном направлении» посредством взрыва шпуровых зарядов.

Напомним, 23 ноября «Николаевоблтеплоэнерго» презентовало завершенный проект по модернизации котельных.