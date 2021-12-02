В четверг, 2 декабря, в Николаеве методом подрыва демонтировали железобетонную трубу №10 Областного коммунального предприятия (ОКП) «Николаевоблтеплоэнерго».
Видео размещено в Telegram-канале и YouTube-канале НикВести. Напомним, что подрыв на территории завода «Океан» по площади Заводской, 1к проводило специализированное предприятие «БВР Укрвибухсервіс».
Демонтаж произвели методом «обрушения в заданном направлении» посредством взрыва шпуровых зарядов.
Напомним, 23 ноября «Николаевоблтеплоэнерго» презентовало завершенный проект по модернизации котельных.
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В четверг, 2 декабря, в Николаеве методом подрыва демонтировали железобетонную трубу №10 Областного коммунального предприятия (ОКП) «Николаевоблтеплоэнерго».
Видео размещено в Telegram-канале и YouTube-канале НикВести. Напомним, что подрыв на территории завода «Океан» по площади Заводской, 1к проводило специализированное предприятие «БВР Укрвибухсервіс».
Демонтаж произвели методом «обрушения в заданном направлении» посредством взрыва шпуровых зарядов.
Напомним, 23 ноября «Николаевоблтеплоэнерго» презентовало завершенный проект по модернизации котельных.