Сегодня, 23 ноября, сотрудники ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» представили реализованный проект «Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения Украины».

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Как известно, николаевское предприятие стало участником всеукраинского проекта еще в 2014 году, активная фаза его реализации началась в 2017-м. По словам руководства ОКП «Николаевоблтеплоэнерго», проект призван значительно экономить природный газ, электроэнергию и воду, а также снизить затраты на обслуживание котельных.

В рамках этой инициативы, финансируемой Мировым банком, удалось реконструировать 5 районных котелен Николаева по адресам:

улица Спортивная, 1-к;

проспект Героев Украины, 72;

улица Белая, 71;

улица Самойловича, 42;

улица Новозаводская, 48-а.

Одну из модернизированных котельных, расположенную на улице Самойловича, 42 в Корабельном районе посетили глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким, народный депутат из Николаева Александр Пасечный, вице-мэры Юрий Степанец и Сергей Коренев.

Виталий Ким отметил, что опыт «Николаевоблтеплоэнерго» в реализации такого проекта продемонстрирует на своем примере, как подобные идеи можно реализовать на других объектах теплосети.

В первую очередь это касается Николаевской ТЭЦ, которая, по мнению губернатора, сейчас является неэффективной.

— Я хочу понимать, в какие сроки это будет окупаться, какими инструментами это можно сделать на уровне всего города. Основой являются два предприятия — это ваше «Облтепло» и ТЭЦ, которая покрывает наибольшее количество абонентов. Поэтому для меня важно увидеть, что это, как оно развивается, сколько денег экономится. Тогда мы сможем посчитать, какие деньги можем привлечь, чтобы делать это более масштабно, — сказал Виталий Ким.

Народный депутат Александр Пасечный подчеркнул, что Николаев стал первым городом по Украине по качеству реализации данного проекта.

— Хотел бы поздравить большую команду людей, которая над всем этим работала. Два года подряд мэр города Александр Федорович лично ко мне обращался, чтобы помочь ускорить (реализацию проекта, — прим.). Пришлось аккомпанировать Минрегион с Минфином для того, чтобы все программы заработали, эти два года я этим занимался. Я разговаривал с Василием Лозинским (первый заместитель Министра развития общин и территорий Украины, — прим.) насчет этого вопроса, он сказал: «Вы знаете, номер один — это Николаев, номер два — это Харьков, остальные значительно хуже выполнили эту работу». Очень приятно, что мы где-то на первом месте, — рассказал народный депутат.

Напомним, в марте 2021 года в «Николаевоблтеплоэнерго» показали результаты реконструкции котельной на улице Белой, а также рассказали об изменениях на двух других объектах предприятия.

В апреле 2020 года сообщалось, что Коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» в рамках проекта Всемирного Банка завершило ремонт 25,4 километра теплосетей, а также разработало проектную документацию на реконструкцию котельных и тепловых пунктов.

В мае 2020 николаевский городской голова Александр Сенкевич вместе с директором Департамента ЖКХ Сергеем Кореневым осмотрели котельные «Николаевоблтеплоэнерго», которые подготовили к переоборудованию и модернизации.

19 января 2021 года в «Николаевоблтеплоэнерго» запустили работу нового котла для поставок тепла в микрорайон Намыв.

Также 23 марта КП «Николаевоблтеплоэнерго» попросило у депутатов горсовета 5 миллионов гривен из бюджета для пополнения статутного капитала, чтобы выполнить обязательства по кредиту от Мирового банка.

Фоторепортаж

Фото: Анастасия Могилевец