В среду, 1 декабря, в Николаеве путем подрыва демонтируют железобетонную трубу котельной ОКП «Николаевоблтеплоэнерго», которая на данный момент уже выведена из эксплуатации.

Об этом сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Николаевского горсовета.

Подрыв в 15:00 на территории завода «Океан» по площади Заводской, 1к проведет специализированное предприятие «БВР Укрвибухсервіс». Демонтаж произойдет методом «обрушения в заданном направлении» посредством взрыва шпуровых зарядов.

Напомним, 23 ноября «Николаевоблтеплоэнерго» презентовало завершенный проект по модернизации котельных.