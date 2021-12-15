За сутки 14 декабря в Николаевской области зафиксировали 328 случаев заболевания COVID-19, умерли 13 больных.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

744 пациента выздоровели за сутки на Николаевщине.

Отметим, что в Украине зафиксировали 8109 случаев заболевания COVID-19, умерли 356 больных, госпитализировали 2280 человек.

Снова больше новых случаев в Киеве (1247), а летальных исходов – в Днепропетровской области (29).

Такая тенденция наблюдается как минимум третий день подряд.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 10 декабря в Николаевской области всего от короновируса вакцинировано 735 870 человек, за минувшие сутки — 3603 человека.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 8109 человек, а умерли — 356.