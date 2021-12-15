За сутки 14 декабря в Николаевской области зафиксировали 328 случаев заболевания COVID-19, умерли 13 больных.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
744 пациента выздоровели за сутки на Николаевщине.
Отметим, что в Украине зафиксировали 8109 случаев заболевания COVID-19, умерли 356 больных, госпитализировали 2280 человек.
Снова больше новых случаев в Киеве (1247), а летальных исходов – в Днепропетровской области (29).
Такая тенденция наблюдается как минимум третий день подряд.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 10 декабря в Николаевской области всего от короновируса вакцинировано 735 870 человек, за минувшие сутки — 3603 человека.
Напомним, что в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 8109 человек, а умерли — 356.
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Где мэр Николаева?Олег Мудрак
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Скажи мені, ким ти пишаєшся…, а сесія-та нєнастоящая, ані корупційних ризиків, ані «корупційних складових» у міській медицині немає бутиСтанислав Мартиросов
За сутки 14 декабря в Николаевской области зафиксировали 328 случаев заболевания COVID-19, умерли 13 больных.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
744 пациента выздоровели за сутки на Николаевщине.
Отметим, что в Украине зафиксировали 8109 случаев заболевания COVID-19, умерли 356 больных, госпитализировали 2280 человек.
Снова больше новых случаев в Киеве (1247), а летальных исходов – в Днепропетровской области (29).
Такая тенденция наблюдается как минимум третий день подряд.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 10 декабря в Николаевской области всего от короновируса вакцинировано 735 870 человек, за минувшие сутки — 3603 человека.
Напомним, что в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 8109 человек, а умерли — 356.