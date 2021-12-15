Министерство здравоохранения Литвы подтвердило первые два случая штамма коронавируса «Омикрон» в стране.

Об этом сообщает LRT.

Как отмечается, два образца были взяты в прошлый четверг, они связаны с одним источником происхождения.

На сегодняшний день исследуются другие подозрительные образцы из разных городов страны, результаты которых станут известны в четверг.

Ранее в Эстонии выявили 26 случаев штамма «Омикрон», в Латвии — 12.

Напомним, доминирующим штаммом коронавируса в Лондоне стал «Омикрон» — в последние дни на него приходится более 50% заражений в столице Великобритании.

По оценкам медиков Великобритании, новый вариант коронавируса «Омикрон» может стать доминирующим в стране уже к середине декабря.