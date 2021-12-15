В городе Селидово, что в Донецкой области, местный политик, прошедший депутатом в горсовет, совершил суицид по возвращению домой с работы.

О трагическом случае сообщили в региональной Нацполиции.

Про самоубийство в полицию сообщили очевидцы, ставшие невольными свидетелями падения. По данным полиции, 35-летний политик зашел в квартиру и прыгнул с окна на пятом этаже. Приземление оказалось смертельным, мужчина разбился.

Правоохранители указывают, что с ребенком депутата, который видел произошедшее, работают психологи и ювенальный отдел полиции.

Местная следственная группа устанавливает причины произошедшего, а в городской полиции готовят открытие расследования по 115 статье Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство» с маркировкой «самоубийство».

Как сообщалось, депутат Черновицкого облсовета совершил суицид на берегу горной реки.