На временно оккупированной территории Луганской области СММ ОБСЕ зафиксировала 21 реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град». Они были размещены с нарушением линий отвода.

Об этом говорится в отчете ОБСЕ.

В ОБСЕ уточняют, что «Грады» были обнаружены 14 декабря патрулем СММ возле Хрустального (бывший Красный Луч; 56 км юго-западнее Луганска).

Кроме того, в тот же день возле Тернового (57 км восточнее Донецка) были обнаружены четыре танка Т-64, размещенные за пределами выделенных мест хранения вооружения.

Во второй половине октября СММ ОБСЕ зафиксировала 70 единиц боевой техники вооруженных формирований РФ, размещенных вне определенных районов отвода.

Напомним, СММ ОБСЕ зафиксировала в течение понедельника, 13 декабря, 253 нарушения режима прекращения огня. Из них 127 случаев выявлено в Донецкой области и 126 — в Луганской области.