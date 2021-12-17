В четверг, 16 декабря, около 20:00 на автодороге М-14 «Одесса – Мелитополь – Новоазовск», недалеко от поворота на село Благодаровка 28-летний водитель автомобиля ГАЗель сбил 31-летнюю женщину-пешехода.

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Водитель автомобиля ГАЗель сбил пешехода, после чего не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части дороги, где перевернулся.

В результате дорожно-транспортного происшествия потерпевшая от полученных телесных повреждений погибла. Водитель ГАЗели существенно не травмировался.

По указанному факту следователи возбудили уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 УКУ «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть». Санкция статьи предусматривает до восьми лет тюрьмы. Все обстоятельства аварии и ее причины устанавливаются.

Напомним, что в Николаевской области полиция нашла водителя, который вечером, 13 декабря, под Николаевом сбил женщину с ребенком и сбежал.