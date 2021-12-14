В Николаевской области полиция нашла водителя, который вчера вечером, 13 декабря, под Николаевом сбил женщину с ребенком и сбежал.

В отделе коммуникации полиции Николаевской области сообщили, что 13 декабря около 19:40 в районе села Мешково-Погорелово Николаевского района водитель автомобиля Opel Astra, двигаясь по автодороге Н-11 «Днепр-Николаев», сбил 35-летнюю женщину и ее 10-летнюю дочь и покинул место ДТП.

В результате автоаварии ребенок с травмами был госпитализирован, женщине медики оказали помощь и назначили амбулаторное лечение.

Ночью полицейские установили личность правонарушителя и изъяли его транспортное средство, на котором было совершено ДТП. В настоящее время с 28-летним жителем Нового Буга продолжаются следственные действия.

Полицейские квалифицировали событие по ч. 1 ст. 286 УКУ «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

После проведения судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной степени тяжести телесных повреждений, полученных ребенком, возможна переквалификация.

Напомним, что 16 ноября по улице Очаковской в Николаеве возле дачного поселка «Сады-1» 65-летний водитель грузового автомобиля ЗИЛ сбил насмерть женщину, которая стояла на обочине дороги.