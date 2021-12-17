При ремонте зенитно-ракетных комплексов на одном из оборонных предприятий в Житомирской области группа людей присваивала комплектующие, подлежащие государственному экспортному контролю, речь идет о нескольких тоннах запчастей для противовоздушной обороны на десятки миллионов гривен.

Согласно данным следствия контрразведки Службы безопасности Украины, участники схемы присвоили комплектующие во время их ремонта и вывезли похищенную продукцию на хранение в арендованный склад вблизи одного из поселков возле Житомира.

Во время обысков на складе правоохранители обнаружили 60 наименований комплектующих в зенитно-ракетные комплексы, в том числе блоки управления. В настоящее время всю изъятую продукцию направили на экспертизу.

Возбуждено уголовное производство по части 3 статьи 410 (угон, присвоение, вымогание военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывных и других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или иного имущества, а также завладение им путем мошенничества или злоупотребления служебным положением).

Напомним, что Служба безопасности Украины во время совместных учений с ВСУ, Нацгвардией и другими силовыми структурами обнаружила схрон боевиков ОРДЛО с оружием.