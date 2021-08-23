Служба безопасности Украины во время совместных учений с ВСУ, Нацгвардией и другими силовыми структурами обнаружила схрон боевиков ОРДЛО с оружием.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

На данный момент завершилась силовая фаза учений, тренировки проходили в пяти городах района операции Объединенных сил — Северодонецке, Лисичанске, Мариуполе, Славянске и Краматорске.

В ведомстве рассказали, что учения продлятся до начала сентября, но лишь за первую неделю удалось не только отработать потенциальные контр-диверсионные операции с условными злоумышленниками, но и проверить более 5 тысяч человек и почти 2,5 тысячи автомобилей.

Благодаря учениям обнаружили схрон с военными средствами поражения — противотанковыми гранатометами, минами, гранатами, подрывателями и тысячами патронов. В СБУ отмечают, что этот схрон обустроил в 2014 году один из участников незаконных вооруженных формирований. Он принимал активное участие в боевых действиях на стороне гибридных войск РФ.