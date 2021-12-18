По состоянию на субботу, 18 декабря, в Николаевской области выявили 223 новых подтвержденных случая COVID-19, за сутки умерли 9 пациентов.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевская облгосадминистрация.
По месту жительства:
На других территорияхза прошедшие сутки зарегистрировали 93 случая заболевания коронавирусом.
Заболевание COVID-19 установлено у 2955 (за сутки +5) работника учреждений здравоохранения, из них умерли 48 человек.
Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 447, всего с начала пандемии — 106587.
Умерли всего от последствий COVID-19 — 3202, за сутки — 9 человек.
В Украине зафиксировали штамм коронавируса «Омикрон», это подтвердили в Министерстве здравоохранения.
Напомним, украинцы оформили более 500 тысяч заявок на выплату тысячи гривен за вакцинацию в «Дії».
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Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак
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Скажи мені, ким ти пишаєшся…, а сесія-та нєнастоящая, ані корупційних ризиків, ані «корупційних складових» у міській медицині немає бутиСтанислав Мартиросов
По состоянию на субботу, 18 декабря, в Николаевской области выявили 223 новых подтвержденных случая COVID-19, за сутки умерли 9 пациентов.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевская облгосадминистрация.
По месту жительства:
На других территорияхза прошедшие сутки зарегистрировали 93 случая заболевания коронавирусом.
Заболевание COVID-19 установлено у 2955 (за сутки +5) работника учреждений здравоохранения, из них умерли 48 человек.
Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 447, всего с начала пандемии — 106587.
Умерли всего от последствий COVID-19 — 3202, за сутки — 9 человек.
В Украине зафиксировали штамм коронавируса «Омикрон», это подтвердили в Министерстве здравоохранения.
Напомним, украинцы оформили более 500 тысяч заявок на выплату тысячи гривен за вакцинацию в «Дії».