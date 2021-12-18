По состоянию на субботу, 18 декабря, в Николаевской области выявили 223 новых подтвержденных случая COVID-19, за сутки умерли 9 пациентов.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевская облгосадминистрация.

По месту жительства:

Николаев — 67937 (+93);

67937 (+93); Первомайск — 6504 (+14);

6504 (+14); Южноукраинск — 3639 (+10);

3639 (+10); Вознесенск — 2601 (+4);

2601 (+4); Очаков — 1825 (+9).

На других территорияхза прошедшие сутки зарегистрировали 93 случая заболевания коронавирусом.

Заболевание COVID-19 установлено у 2955 (за сутки +5) работника учреждений здравоохранения, из них умерли 48 человек.



Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 447, всего с начала пандемии — 106587.

Умерли всего от последствий COVID-19 — 3202, за сутки — 9 человек.

В Украине зафиксировали штамм коронавируса «Омикрон», это подтвердили в Министерстве здравоохранения.

Напомним, украинцы оформили более 500 тысяч заявок на выплату тысячи гривен за вакцинацию в «Дії».