В городе Бахмач Черниговской области полицейские задержали водителя автомобиля, 54-летнего депутата городского совета, которого подозревают в совершении смертельного ДТП.

Как передает Укринформ, об этом сообщает полиция Черниговской области.

— 18 декабря около 20-и часов в полицию поступило сообщение о том, что на улице Батуринской в Бахмаче произошло ДТП: водитель легкового автомобиля столкнулся с велосипедистом. После этого водитель пытался покинуть место происшествия, однако не справился с управлением и съехал в кювет. Пострадавший от полученных телесных повреждений скончался по дороге в больницу, — говорится в сообщении.





На место происшествия прибыли группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и следователь по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции области.

— Полиция установила личность водителя автомобиля — это 54-летний депутат городского совета. Полицейские задержали его в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, – уточнили в полиции Черниговщины.

По этому факту полиция открыла производство по части 2 статьи 286 «Нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть потерпевшего».

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 16 декабря на автодороге М-14 «Одесса – Мелитополь – Новоазовск», водитель автомобиля ГАЗель насмерть сбил 31-летнюю женщину-пешехода.