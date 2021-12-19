Сегодня вечером, 19 декабря на трассе Н-11 «Днепр — Николаев» водитель ВАЗ 2107 сбил пешехода.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

ДТП произошло около 18:10 возле поворота на село Воскресенское. По словам водителя авто и его пассажиров, погибший мужчина внезапно выбежал на проезжую часть.

По указанному факту следователи возбудили уголовное производство по признакам части 2 статьи 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Напомним, в городе Бахмач Черниговской области полицейские задержали водителя автомобиля, 54-летнего депутата городского совета, которого подозревают в совершении смертельного ДТП.