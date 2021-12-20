Правоохранители рассматривают две версии смерти нардепа Антона Полякова, проводится около 20 экспертиз.

О расследовании дела в интервью РБК-Украина рассказал начальник полиции Киева Иван Выговский.

— На сегодня досудебное расследование продолжается, версии у нас остается две — самостоятельное или принудительное попадание наркотического вещества в организм,— сообщил Иван Выговский.

Уже установлена хронология последнего дня жизни Антона Полякова и весь круг лиц, с кем он общался.

— Установили и проводим следственные действия со всеми причастными лицами, свидетелями. Плюс проводим очень много технических мероприятий. Но больше что-то говорить по этому делу я сейчас не могу, — сказал Иван Выговский.

Напомним, нардеп Антон Поляков умер в ночь на 8 октября. Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.

Вскрытие показало, что депутат умер от острой коронарной недостаточности и острой ишемической болезни сердца. В его крови нашли метадон и димедрол.