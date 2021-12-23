Трое жителей Днепра в развлекательных целях изувечили двух мужчин без определенного места жительства. От полученных травм те скончались на месте. После смерти нападавшие начали прыгать на их телах.
Об этом сообщили в Днепровской областной прокуратуре.
Убийство произошло два дня назад под окнами городской школы. Компания из двух парней и девушки, предварительно употребив алкоголь, напали на бродяжничающих людей.
— Они наносили им многочисленные удары ножом и разбитой стеклянной бутылкой, били по голове куском бетонной плиты, прыгали на изуродованных телах. От полученных травм потерпевшие умерли, — гласит версия следствия.
Подозреваемым в убийстве вручили подозрение по статье об умышленном убийстве и задержали в порядке 208 статьи Уголовного кодекса Украины. В скором времени им выберут меру пресечения. Всем троим грозит пожизненный срок.
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Трое жителей Днепра в развлекательных целях изувечили двух мужчин без определенного места жительства. От полученных травм те скончались на месте. После смерти нападавшие начали прыгать на их телах.
Об этом сообщили в Днепровской областной прокуратуре.
Убийство произошло два дня назад под окнами городской школы. Компания из двух парней и девушки, предварительно употребив алкоголь, напали на бродяжничающих людей.
— Они наносили им многочисленные удары ножом и разбитой стеклянной бутылкой, били по голове куском бетонной плиты, прыгали на изуродованных телах. От полученных травм потерпевшие умерли, — гласит версия следствия.
Подозреваемым в убийстве вручили подозрение по статье об умышленном убийстве и задержали в порядке 208 статьи Уголовного кодекса Украины. В скором времени им выберут меру пресечения. Всем троим грозит пожизненный срок.
Ранее сообщалось, в Одесской области двое подростков забили бездомного до смерти.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак