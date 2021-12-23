В аэропорту Киева пограничники не впустили в Украину российскую модель, ранее нарушившую порядок въезда в Крым.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Сообщается, что гражданка РФ прибыла в аэропорт Киев авиарейсом из Варшавы. При оформлении документов пограничники установили, что россиянка неоднократно незаконным способом ездила в Крым.

Пограничники выяснили, что гражданка РФ последний раз посещала Крым в июле 2021 года, где участвовала в модельных съемках. В Крым девушка попала авиарейсом из Москвы.

Иностранка получила отказ в пересечении границы Украины и получила запрет на въезд на три года.

Ранее пограничники в Николаеве не пустили россиян из-за незаконного посещения Крыма.