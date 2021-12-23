В Киеве открыто уголовное дело из-за отсутствия новогодней елки на Центральном железнодорожном вокзале. Ее должны были поставить до 17 декабря.

Филиал «Вокзальная компания» акционерного общества «Укрзалізниця» заключил договор на установку елки до 17 декабря включительно, сообщается на сайте городской прокуратуры.

По состоянию на 22 декабря елки не было.

— В настоящее время продолжаются следственные действия по выяснению всех обстоятельств уголовного производства и привлечению виновных к ответственности. Следственные действия проводятся прокурорами совместно со следователями СВ полиции на станциях железнодорожного транспорта ГУ НП в Киеве при оперативном сопровождении Департамента военной контрразведки СБ Украины, — говорится в сообщении.

Стоимость договоров на установку и украшение новогодней елки в помещении Центрального железнодорожного вокзала, по данным прокуратуры, составляла около 5 миллионов гривен.

Напомним, накануне Дня святого Николая, 18 декабря, на Софиевской площади в Киеве зажгли главную елку страны.