В Запорожской области перевернулся автобус, в котором находились 25 человек. На нем дети вместе с родителями и тренером ехали на спортивные соревнования.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Запорожской области.

Инцидент произошел на автодороге Днепрорудное-Васильевка вблизи села Скельки Васильевского района.

— На момент аварии в микроавтобусе находились 20 несовершеннолетних детей 2011-2012 годов рождения, трое родителей и тренер. Во время ДТП никто из подростков-спортсменов не пострадал. Позже в больницу с травмой головы обратился только тренер. С места происшествия пассажиры уехали самостоятельно на попутном транспорте, — говорится в сообщении.

Следователем начато уголовное производство. В отношении владельца фирмы-перевозчика составлен административный протокол.

Напомним, вечером в среду, 22 декабря, на трассе «Одесса-Вознесенск» вблизи села Доброслав произошло лобовое столкновение двух грузовиков марки MAN.