Сегодня ночью, 24 декабря, здание дипломатического ведомства России, расположенного во Львове, пытались достать «коктейлем Молотова».
Об инциденте сообщили в Нацполиции Львовщины.
В результате хулиганства никто не пострадал, правоохранители возбудили дело по соответствующей статье.
— Около 3 часов ночи неустановленное лицо бросило бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в ограждение Генерального консульства Российской Федерации во Львове. В результате происшествия никто не пострадал, ущерб диппредставительству не нанесен, — уточнили в региональной полиции.
Ранее сообщалось, Генконсульство РФ в Одессе закидали пакетами с импровизированной кровью.
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Сегодня ночью, 24 декабря, здание дипломатического ведомства России, расположенного во Львове, пытались достать «коктейлем Молотова».
Об инциденте сообщили в Нацполиции Львовщины.
В результате хулиганства никто не пострадал, правоохранители возбудили дело по соответствующей статье.
— Около 3 часов ночи неустановленное лицо бросило бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в ограждение Генерального консульства Российской Федерации во Львове. В результате происшествия никто не пострадал, ущерб диппредставительству не нанесен, — уточнили в региональной полиции.
Ранее сообщалось, Генконсульство РФ в Одессе закидали пакетами с импровизированной кровью.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак