Экс-директор КНП «Запорожский областной центр службы крови» Запорожского областного совета подозревается в растрате имущества в особо крупном размере.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Следователи установили, что в 2020 году исполняющая обязанности руководителя коммунального предприятия безосновательно перевела более 270 литров плазмы крови из категории «лечебной» в разряд «непригодной для лечения».
— В дальнейшем компоненты якобы непригодной крови по заниженной стоимости были реализованы коммерческой структуре, чем был причинен материальный ущерб в сумме более 700 тысяч гривен, — говорится в сообщении.
Напомним, что в Николаеве сотрудники управления СБУ совместно со спецподразделением «Альфа» задержали начальника военного комиссариата Казанковского военкомата.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак
Экс-директор КНП «Запорожский областной центр службы крови» Запорожского областного совета подозревается в растрате имущества в особо крупном размере.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Следователи установили, что в 2020 году исполняющая обязанности руководителя коммунального предприятия безосновательно перевела более 270 литров плазмы крови из категории «лечебной» в разряд «непригодной для лечения».
— В дальнейшем компоненты якобы непригодной крови по заниженной стоимости были реализованы коммерческой структуре, чем был причинен материальный ущерб в сумме более 700 тысяч гривен, — говорится в сообщении.
Напомним, что в Николаеве сотрудники управления СБУ совместно со спецподразделением «Альфа» задержали начальника военного комиссариата Казанковского военкомата.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак