Экс-директор КНП «Запорожский областной центр службы крови» Запорожского областного совета подозревается в растрате имущества в особо крупном размере.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Следователи установили, что в 2020 году исполняющая обязанности руководителя коммунального предприятия безосновательно перевела более 270 литров плазмы крови из категории «лечебной» в разряд «непригодной для лечения».

— В дальнейшем компоненты якобы непригодной крови по заниженной стоимости были реализованы коммерческой структуре, чем был причинен материальный ущерб в сумме более 700 тысяч гривен, — говорится в сообщении.

Напомним, что в Николаеве сотрудники управления СБУ совместно со спецподразделением «Альфа» задержали начальника военного комиссариата Казанковского военкомата.